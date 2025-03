Dos rigurosos penaltis condenan al Castellón en casa del líder

El CD Castellón no pudo puntuar en cancha del Levante y salió este domingo de vacío del Ciutat de Valencia. Fue un duelo vibrante, por momentos muy igualado y en el que las decisiones arbitrales, en especial el penalti pitado a Willems a instancias del VAR, decantaron la balanza del lado 'granota'.

El Castellón tuvo una buena puesta en escena, con ocasiones para Camara y Calatrava en las primeras jugadas para dejar claro que no llegaba como convidado de piedra. Precisamente una asistencia del talentosos centrocampista catalán al primer palo sirvió para que el oportunismo de Cámara hiciera el resto y llegase 1-0. Era el primer tanto de los dos que anotaría el delantero africano para reivindicarse como "nueve" albinegro.

Pintaba bien el partido para los de Plat cuando llegó el penalti tan riguroso como innecesario de Escobar. Una carga del paraguayo en el lateral del área sobre Carlos Álvarez, se convirtió en un empate que firmaba Iván Romero. Ya en el descuento una pérdida en área contraria de Jozhua tras un resbalón originó la contra granota. El propio Carlos Álvarez asistió a Iván Romero para que los locales se adelantaran antes de poner rumbo al vestuario

La segunda mitad arrancó con la entrada de Jojic y Lottin. El Levante apostaba por el veterano Iborra. Una llegada de Jozhua hasta la línea de fondo, sirvió para asistir a Cámara y para que este firmase su primer doblete de 'albinegro'.

Cuando más de cara parecía ponerse el duelo, llegaron los problemas en forma de lesión. Problemática fue la de Chirino, ya que la entrada de Willens bajó las prestaciones albinegras cuando el Levante buscaba la victoria. Y en una de esas apreció de la nada el VAR en una jugada con más grises que claros A instancias de este, el árbitro revisó una entrada de Jetro sobre Espi y cobró penal: Dela no perdonó desde los once metros y sentenció a los castellonenses. Ya no hubo tiempo para más