La Copa de los Pedraza

Alfonso Pedraza está viviendo su competición más emotiva con la actual Copa del Rey. El lateral cordobés del Villarreal se medirá a su sobrino José Pedraza, jugador del CD Antoniano, en segunda ronda de la competición copera tras el sorteo celebrado en el día de hoy. Un partido muy especial para la familia, que ya pudo vivir con emoción el partido que los amarillos disputaron en Lucena y donde amigos y conocidos del lateral amarillo se citaron en las gradas dada la cercanía con San Sebastián de los Ballesteros.

“Está siendo muy especial. El primer partido fue en Córdoba y con toda mi familia y todo mi pueblo apoyando, y ahora el segundo me ha tocado con mi sobrino, algo muy, muy especial. Sobre todo no para mí, pero también para mis padres, para mi hermano, para todo nuestro pueblo también que nos enfrentemos en un partido profesional” comentó . Con orgullo de tío , Pedraza recordó que su sobrino José, juega “ de delantero y es alto, más alto que yo” , dijo.

Al margen de parentescos, el futbolista advierte de la necesidad de tomarse el partido en serio dados los precedentes coperos: "Puede parecer a priori un rival más débil al ser de Segunda Federación, pero se ha cargado al Castellón. No podemos relajarnos porque sabemos que en La Copa siempre hay sorpresas. El año pasado caímos nosotros y sabemos que tenemos que salir a ganar. Hay que darle mucha importancia porque en seis partidos nos podemos meter en una final” . De la misma forma admitió que el vestuario está “picado” con las últimas actuaciones coperas: “En el vestuario se habla de ello y creo que con el equipo que tenemos tenemos que tomarnos en serio esta competición porque nos puede dar un título”

Pedraza destacó que el fondo de armario del equipo permite pelear por llegar lejos en todas las competiciones: “Es el año que más competencia hay y creo que tenemos un gran un gran equipo para luchar por todo. La Champions exige mucho, pero sabemos también que para poder el año que viene jugar la Champions tienes que estar bien en liga. Y pienso que ahí estamos dando un nivel muy alto. ¿Por qué no luchar por el tercer puesto? Yo creo que tenemos equipo para eso”

Último año de contrato

El futbolista amarillo es de los pocos que finaliza contrato a final de temporada y, de momento, está entrando en los planes de Marcelino. El cordobés asegura que todavía no hay conversaciones con el club: “No, de momento yo no sé nada y estoy centrado en estar bien, ayudar al club en todo lo que pueda y ya veremos qué pasa. Es muy pronto, estamos en noviembre y no es momento de hablar de nada de eso. Yo estoy centrado en hacerlo todo lo bien que puedo para ayudar al equipo y ese es mi objetivo”, comenta