La Copa agrava la sequía albinegra

La Copa del Rey no ha sido el esperado bálsamo para los males que aquejan al CD Castellón en los últimos partidos. Especialmente en cuanto a la mala racha goleadora se refiere que, lejos de solucionarse, esta se ha ha intensificado con su eliminación en Copa del Rey frente al Antoniano, de Segunda Federación, que le superó por 1-0 en el Municipal de Lebrija. De esta forma conjunto de la Plana alcanza ya los cuatro encuentros consecutivos marcar .

Hay que remontarse al pasado 5 de octubre para encontrar el último gol albinegro, y eso fue en el 3-1 ante el Sporting en el SkyFi Castalia. En aquella ocasión fue el delantero, en el 88, el autor del último tanto albinegro. Y de eso han pasado 362' sin anotar, y de por medio los partidos ante Eibar, Albacete y Almería, en Liga, y Antoniano, en Copa.

La falta de gol ha frenado de un plumazo la escalada emprendida por los de la capital de La Plana desde la llegada de Pablo Hernández. De esta forma han sumado tan sólo 1 punto de 9 posibles en liga mientras que han dicho adiós a las primeras de cambio en el torneo copero.

El técnico castellonense lamentó tras el choque copero del jueves la actual situación: "Tenemos ocasiones y no acertamos de cara a gol y eso nos está penalizando mucho tanto en Liga como en Copa. Si no marcas, es difícil sacar los partidos", dijo Pablo Hernández. Ahora el equipo albinegro tratará de romper la mala dinámica frente al Málaga este domingo, en un partido que Hernández ha calificado de "final" para los orelluts