El Congo convoca a Cipenga que podría perderse hasta 5 partidos

El CD Castellón perderá durante varios partidos a uno de sus estiletes ofensivos de la temporada como es Brian Cipenga. Una noticia espera en el seno del club de La Plana y que se ha confirmado de manera oficial al ser convocado por el Congo para la disputa de la Copa de África 2025. Las fechas del evento que se celebrará en Marruecos discurrirán entre el 21 de diciembre de 2025 y el 18 de enero de 2026.

El congoleño, que ha ido ganado peso en el equipo desde su llegada hasta ser un jugador fundamental esta temporada, se perderá varias jornadas de la Liga, contratiempo de peso para los castellonenses. A falta de confirmar oficialmente la fecha de la citación, todo hace indicar que el jugador ya no podrá disputar el Castellón-Mirandés del lunes 15 de diciembre y el choque del 21 en Cádiz, rival directo por la zona noble de la tabla. A partir de ahí dependerá de lo que su selección avance en la competición.

En ese sentido, cabe recordar que en enero el Castellón tiene hasta tres partidos en fechas que coinciden con la Copa de África: Huesca, Granada y Leganés. Es por ello que se podría perder hasta cinco partidos de Liga si sus selección alcanza la final. Y la reciente clasificación para el Mundial de este próximo verano demuestra que pasan por un buen momento.