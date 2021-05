Se confirma la grave lesión de Jorge Fernández

Si la primera exploración en el estadio ya no era nada halagüeña, las pruebas realizadas durante la mañana de este lunes confirmaron la gravedad de la lesión del futbolista. El extremo sufre una lesión en los ligamentos de su rodilla (el conjunto albinegro no especificó mucho más) y se perderá esta temporada y parte de la siguiente al verse obligado a permanecer varios meses de baja.

El jugador tuvo que abandonar el terreno de juego en el minuto 56 tras perder la estabilidad en una acción fortuita y con evidentes síntomas de dolor. El habilidoso futbolista conquense se había convertido por méritos propios en un intocable en los esquemas de Juan Carlos Garrido en la que era su segunda temporada en el conjunto albinegro. Titular en 22 partidos de liga esta campaña, el jugador de 28 años había anotado tres tantos y pasaba por ser uno de los futbolistas más desequilibrantes del frente de ataque albinegro.

El conjunto de La Plana se encuentra igualado a puntos con el Logroñés a falta de tres jornadas. El conjunto riojano marca las posiciones de descenso. Los albinegros se miden este próximo jueves al Zaragoza en la Romareda.