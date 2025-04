Comesaña: "Seguimos mirando a la cuarta plaza"

LEER MÁS El camino de la Champions pasa por La Cerámica

Sin hacer mucho ruido Santi Comesaña se ha consagrado como un futbolista importante en primera división. Con un trabajo muchas veces oscuro pero necesario para que se luzcan otros compañeros, el centrocampista de Nigrán se ha hecho un hueco hasta el punto de que este pasado fin de semana alcanzó los 150 partidos en Primera . Y además lo ha hecho sin dejar de evolucionar hacia un futbolista mucho más completo.

El gallego alcanzó dicha cifra este pasado domingo en el Benito Villamarín, donde su trabajo fue fundamental para que su equipo cosechara una victoria clave en la pelea por las plazas de Liga de Campeones. Un partido que llegó siete años después de su debut en Primera un 25 de agosto del 2018 con el Rayo Vallecano y en el estadio Metropolitano ante el Atlético de Madrid. Aquella tarde, en lo que era la segunda jornada liguera, el mediocentro gallego fue titular y disputó 68 minutos antes de ser sustituido por Álvaro Medrán en la derrota de su equipo por un tanto a cero.

Desde entonces, el descenso de los rayistas aquella temporada y las dos posteriores campañas en Segunda, han impedido que Comesaña alcance mucho antes dicha cifra. De esos 150 encuentros en la máxima categoría, 90 de ellos han sido vistiendo la camiseta del Rayo durante tres temporadas. Con el Villarreal ya suma 55 encuentros en LaLiga. La importancia del jugador para sus diferentes técnicos se demuestra con datos. Y es que en 128 lo ha hecho como titular.

El futbolista, que la pasada temporada fue pretendido por el Bournemouth de Andoni Iraola, gran valedor del gallego tras coincidir ambos en el Rayo, renovó recientemente con el Villarreal hasta 2028. Esta campaña se disputa la titularidad con Pape Gueye, lo que no impide que ya haya disfrutado de 28 partidos ligueros: "He dado un paso adelante como jugador, cada año te vas nutriendo de cada entrenador y vas mejorando"

El futbolista se muestra optimista con la opciones de su equipo de pelear , ya no sólo por la Champions, si no también por la cuarta plaza: "Hemos sido regulares todo el año, pero ahora es cuando toca dar un poco más para conseguir el objetivo final. El objetivo es llegar a Champions pero el equipo no se conforma y mira el cuarto puesto. Siempre es mejor mirar para arriba que para abajo, porque si no pierdes y te entran los miedos. Cuantos más metamos en la pelea mejor"

Para el centrocampista gallego llega una semana especialmente importante, aunque no decisiva: "Son tres partidos muy importantes, en los que nos jugamos mucho aunque no son decisivos como lo fue ante el Betis. Será decisivo cuando lo consigamos matemáticamente. De momento hay que ganar el primero ante la Real y tener la misma sensación. Jugando así los resultados llegarán"