Una Ciudad Deportiva con rentabilidad millonaria

Si alguna inversión ha sido rentable para el Villarreal, esa ha sido la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza. Y además dicho beneficio ha sido máximo tanto a nivel deportivo como económico. Tanto que más de 20 años después de su inauguración, se puede asegurar que es la gran base sobre la que sea asienta el éxito del club de La Plana.

Durante este largo periodo más de 100 jugadores que han pasado por algunos de los escalafones del fútbol base deal entidad , han debutado en el primer equipo. Desde la primera hornada formada por los Héctor Font, César Arzo o Xisco Nadal, pasando por jugadores tan importantes como Bruno Soriano, Rodrigo Hernández y Santi Cazorla, hasta los recientes casos de futbolistas de la casa como Alex Baena, Pau Torres o Yeremy pino, la incidencia en los triunfos amarillos ha sido fundamental.

Con una repercusión deportiva fuera de toda duda, la incidencia económica ha sido tan o más importante . Tanto que la repercusión económica directa que ha tenido en el club es decisiva para explicar la salud económica de la entidad. Y la prueba más palpable son las recientes ventas de dos claros productos de la cantera como son Alex Baena y Yeremy Pino.

Los 80 millones ( incluyendo variables) ingresados este verano por dos jugadores que llegaron con 11 y 14 años respectivamente y de forma gratuita, explican en gran parte la poderosa inversión que la entidad amarilla ha podido realizar en fichajes este mercado. Y no son, ni mucho menos, los únicos grandes traspasos que su escuela ha propiciado.

Jorgensen y Pino, en un entrenamiento del Villarreal | Villarreal CF

Los 33 millones que el Aston Vila pagó hace dos temporadas por Pau Torres, los 24 del Chelsea por Jorgensen, o los 20 que en su día el Atlético pagó por el actual balón de oro, Rodri Hernández, son otra muestra. El hoy jugador del City , si bien comenzó su carrera en las inferiores colchoneras, llegó en edad juvenil al Villarreal y es allí donde completó su formación durante tres temporadas antes de debutar en Primera.

Apuestas de futuro rentables

Sin todos ellos son casos de jugadores "de la casa" existen otros casos millonarios de futbolistas que llegaron al club para jugar en sus categorías inferiores como apuestas de club en proyectos de futuro. Son los de jugadores como Nicolás Jackson o Chukwueze, que aunque llegaron a jugar en el equipo juvenil, no se pueden considerar estrictamente canteranos. Eso sí, sin un proyecto de cantera como el del Villarreal, nunca hubieran llegado al club de La Plana.

Tras una inversión de poco más de un millón de euros entre ambos, el nigeriano se fue al Milán por algo más de 20 millones mientras que, por Jackson, el Chelsea desembolsó otros 38. Una cifra que va a seguir creciendo con el reciente traspaso del senegalés al Bayern por 80 millones , ya que el Villarreal se embolsará cerca de un 2% gracias al mecanismo de solidaridad.

Existen otros casos de jugadores que, sin ser tampoco canteranos al uso, dejaron su huella deportiva y monetaria. Como el de Santi Cazorla, quien acabó dejando 18 millones en las arcas del “submarino” tras pasar un año en su filial antes de dar el salto al primer equipo.

Un verano de ingresos extra gracias a las inferiores

Tiago Geralnik | Villarreal CF

Si los casos de Pino y Baena ha sido los más significativos, el reciente verano ha servido para que la entidad castellonense sumase a sus ingresos cantidades ciertamente significativas gracias a las ventas de otros futbolistas del futbol base amarillo. Es el caso de los 2.5 millones cobrados por el uruguayo Andrés Ferrari , traspasado al Saint Truident Belga. Además sumaron 3.5 millones fijos (más otro 1.5 que puede llegar en variables) por la venta del 50% de los derechos que mantenía en propiedad de Andrei Ratiu al Rayo Vallecano.

Igualmente, sin tratarse desde el punto de vista más puro de un canterano, la venta del delantero camerunés Etta Eyong reporta otro millón y medio. El jugador llegó el año pasado a Vila-real para jugar en su filial Por el argentino Tiago Geralnik y Gerard Hernández, ambos vendidos al fútbol árabe, han ingresado 2 millones de euros, mientras que la suma de las ventas de futbolistas como Víctor Valverde, Sergio Vinatea, Antonio Espigares o Javi Aznar, reportarán un millón más.