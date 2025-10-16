Cipenga y Camara regresan de sus convocatorias internacionales

Brian Cipenga y Ousmane Camara ya están a las órdenes de Pablo Hernández tras su participación con las selecciones de República Democrática del Congo y Guinea en los partidos de clasificación para el Mundial.

Ambos futbolistas han tenido protagonismo desde el banquillo. Cipenga, debutante en la selección absoluta de su país, jugó 25 minutos en el choque frente a Sudán, mientras que Camara, que volvía con su país, jugó las segundas partes de los encuentros ante Mozambique y Botsuana.

Estas altas podrían no ser las únicas del Castellón de cara al partido frente al Albacete, ya que Fabrizio Brignani, Agustín Sienra e Israel Suero ya entrenan con normalidad tras superar sus respectivas lesiones.