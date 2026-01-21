La Champions más triste del Villarreal

El Villarreal dirá adiós a la Champions la próxima semana en Leverkusen con la sensación de que ni ha comparecido a la misma. Una triste sensación para un equipo que ha pasado de puntillas sobre ella con mucha pena y nula gloria. La que habitualmente sí ha tenido cuando la ha disputado en anteriores ocasiones

Un punto de 21 disputados es el paupérrimo bagaje cosechado por un equipo que llegaba con expectativas a la competición tras el importante desembolso realizado esta temporada a tal efecto. Un presupuesto con más de 200 millones de euros en gastos que queda tocado por el descalabro deportivo y económico protagonizado por el equipo castellonense.

Lejos del nivel que exige la competición en la gran mayoría de partidos, los números firmados por los amarillos son clarificadores. En siete partidos de Liga de Campeones, el Villarreal ha recibido quince goles, lo que supone más de dos goles por partido y uno de los peores registros de los equipos de esta competición. En La Liga, ha encajado sólo un tanto por encuentro.

Marcelino habla de "eficacia"

Marcelino García Toral | Villarreal CF

El técnico amarillo analizó la actuación de su equipo y apuntó a la falta de eficacia en las áreas como clave de los decepcionantes resultados obtenidos:" Esto es la Champions. Partidos similares a este hemos tenido bastantes. En la primera parte tendríamos que haber cerrado el partido, tuvimos muchas ocasiones claras y su portero fue determinante. Tras marcar un gran gol nos metemos uno en propia puerta. . No hemos sido contundentes en esta Champions, hemos encajado nueve goles en nuestro campo. No tengo nada que reprochar al equipo. Solo nos generaron tres ocasiones claras, pero esta competición nos demuestra que lo determinante que seas te lleva a ganar o a no hacerlo".