La Cerámica será una fiesta para la vuelta de su hijo pródigo "Rodri" Hernández

Pese a la dificultad del grupo en el que han quedado encuadrados, en Vila-real se da por bueno el sorteo. Y es que en el club de La Plana se consideran que es un grupo en el que pueden tener opciones de clasificación si hacen bien su trabajo. De la misma forma el regreso de Rodrigo Hernández a La Cerámica es visto como “una fiesta”

Desplazado a Mónaco, el presidente Fernando Roig afirmó que esta temporada hay una gran ilusión con la competición europea :"Nosotros tenemos mucha ilusión, hemos llegado bien y estamos contentos. Estamos formando una buena plantilla. Estar aquí y estar entre los mejores de Europa para el Villarreal y para mí es una gran satisfacción. Era muy complicado todo y nos ha tocado lo que nos ha tocado. Pero estamos contentos por estar dentro de los 36 mejores. Es un grupo que lo tenemos que pelear, como todo”

De la misma forma confirmó el inminente traspaso de Yeremy Pino, si bien tuvo un lapsus ante las cámara de Movistar y afirmó que este era al Newcastle y no al Crystal palace, que es donde recalará el canario: “Terminaba contrato en los próximos años e intentamos renovarlo, pero no llegamos a un acuerdo. Finalmente se ha llegado la decisión más interesante para las tres partes: e que compra, el que vende y el Newcastle”, dijo

El lapsus fue corregido posteriormente en la misma conexión por el director deportivo, Miguel Ángel Tena: “Es al Palace, cuando esté todo Ok nos mandarán el contrato firmado, pero hay que esperar. El jugador está pasando el reconocimiento médico”

Tena: "Rodri un jugador que lo ha dado todo por el Villarreal. Es muy querido por la afición y por el club. Recibir al City con Rodri es una fiesta”

Además se refirió a los movimientos de mercado del Villarreal en esta recta final: “Nombres hay muchos y hay pocos días ya de mercado. Vargas es un buen jugador , como otros también que son opciones. Estamos trabajando sobre la exigencia de esta temporada para hacer un buen equipo. Intentamos aspirar a los mejores jugadores y el mercado dirá”

