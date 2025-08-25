La Cerámica es una fiesta en este inicio de temporada

El Villarreal ha comenzado la liga como un tiro. Los castellonenses ganan y golean a la vez que están ofreciendo unas inmejorables sensaciones en este arranque de temporada. Tanto es así que los de La Plana firman, tras igualar su mayor goleada, su mejor arranque liguero en primera división.

Tras ganar con solvencia (2-0) una semana antes al Oviedo en la que fue su carta de presentación esta temporada, ante el Girona el equipo entrenado por Marcelino fue un ciclón. En tan sólo 27 minutos dejó el partido finiquitado al anotar cuatro tantos y borrar del partido a su rival. Ya en la segunda puso la puntilla al partido y, como sucediera ante los asturianos, dio la sensación que no busca más sangre ante un rival hundido. Dos victorias en las dos primeras jornadas ligueras que sirven para igualar lo conseguido tan sólo en tres anteriores temporadas.

La última de ellas fue en la temporada 22/23, con Unai Emery en el banquillo, cuando los castellonenses se impusieron a domicilio tanto a Valladolid (0-3) como al Atlético (0-2) en el Metropolitano. Anteriormente, y con el propio Marcelino a los mandos del “submarino” las victorias en Almería (2-3) y el Valladolid (2-1) sirvieron para firmar los citados seis puntos. Finalmente hay que remontarse a la campaña 01/02 cuando el Villarreal de Víctor Muñoz enlazaba dos triunfos en las dos primeras jornadas ante el rayo en Vallecas (1-2) y en el madrigal frente a Osasuna.

Iguala su mayor goleada en Primera

Los castellonenses se quedaron a las puertas de cosechar su resultado más amplio en la máxima categoría. Un tanto más hubiera bastado para ello, aunque los amarillos tuvieron que “conformarse” con un cinco a cero que se ha repetido, ya con esta, en seis ocasiones con los de La Plana en Primera.

La primera de ellas se remonta a su primera temporada en la división de honor cuando encajaron dicho marcador al Salamanca. Posteriormente repetiría marcador ante el Celta de Vigo en dos ocasiones (02/03 y 15/16), Tenerife (09/10) y Levante (21/22).