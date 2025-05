La Cerámica busca una victoria de Champions

Una final con una premio tan mayúsculo como sería jugar la próxima temporada la Champions. Ahí es nada lo que tiene esta tarde en juego el Villarreal en La Cerámica ante el Leganés . Y es que una victoria amarilla les dejaría a un paso de su ambicioso objetivo y pasaría la pelota de la presión a un Betis al que dejaría contra las cuerdas y sin margen de error

Los castellonenses llegan en un gran momento ya tras enlazar, por primera vez esta temporada, tres victorias consecutivas. Marcelino apostará por cambios puntuales en el once, aunque no demasiados. La entrada de Parejo buscará dará más control a los amarillos mientras que en el ataque, ante la baja de Barry y la situación de Gerard, que no está para 90 minutos, apostará por el goleador Ayoze apoyado por la tripleta formada por Baena, Pino y Nicolás Pépé.

Los amarillos han conseguido, por fín, traducir su superioridad en casa en resultados. De esta forma han legado las últimas victorias en La Cerámica ante Espanyol y Osasuna que deben servir de prefacio a la que necesitan esta tarde ante un Leganés que se juega la permanencia. Para este partido , Borja Jiménez recupera a Javi Hernández tras cumplir su sanción y son bajas Franquesa y Barisic. Como principal opción atacante de los pepineros seguirá estando el ex Villarreal, Dani Raba.

Marcelino: "Con máxima humildad y respeto daremos dos grandes pasos para lograr la victoria”

Marcelino, técnico amarillo, hizo especial hincapié en la necesidad de no minusvalorar las capacidades del rival, pese a ser un equipo de la zona baja de la tabla: “Es un partido muy difícil porque los que se juegan la permanencia se juegan todo. Y el Leganés viene de una dinámica muy positiva que les dará gran moral. Lo verán como una final, pero nosotros también nos la jugamos. El primer gran error por parte de todos es pensarlo. Con máxima humildad y respeto daremos dos grandes pasos para lograr la victoria”.

El asturiano mostró su desacuerdo con aquellos que consideran que no entrar en Champions sería un fracaso: “ Hay veces que perdemos la perspectiva de la realidad. En noviembre pasado fuimos el tercer cuerpo técnico de la temporada. Estábamos bastante nerviosos por la amenaza de un descenso y pudimos revertir la situación. Y ahora nos la jugamos contra un equipo que fue campeón de copa y llegó a la semifinal de la Europa League. Y contra otro que hace poco también ganó la Copa y que va a jugar la final de la Conference. Esos son nuestros rivales, no recién ascendidos. El mérito es que el Villarreal, tras una temporada tan complicada y después de una reestructuración amplia en la plantilla, desde el primer momento está en situación para jugar la Champions. Para calificar de fracaso no llegar a la Champions, hay que pensar un poco antes lo que significa esa palabra. Es para estar orgullosísimos de este equipo. Y este análisis no es oportunista ni interesado”.