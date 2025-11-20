El Castellón vacía su enfermería

El Castellón tiene a toda la plantilla a disposición de Pablo Hernández de cara al partido frente al Andorra después de recuperar a Kenneth Mamah, sustituido por lesión en el partido del pasado sábado ante la Real Sociedad B.

Además, el técnico albinegro cuenta desde hace unos días con Serpeta, que está entrenando en grupo después de la fractura de cráneo que sufrió en la Copa del Rey, aunque es probable que el extremo valenciano no esté, por precaución, en la convocatoria frente al Andorra.

Por otra parte, los internacionales que viajaron con sus selecciones ya están de vuelta. Camara entrenó este jueves, mientras que Cipenga no lo ha hecho aún después de regresar el miércoles. Se espera que pueda ejercitarse este viernes.