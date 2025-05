CD Castellón: La temporada se cierra (de nuevo) en viernes

Los aficionados del CD Castellón se habrán tomado con sorna la nueva fecha anunciada por La Liga a la hora de decir aquello de "para no perder la costumbre ". Y es que los albinegros cerrarán la temporada como locales en otro partido fuera de la fecha habitual este próximo viernes ante el Zaragoza.

Lo cierto es que se ha convertido ya en una costumbre que los partidos del cuadro albinegro como local no se celebren dentro de los horarios del fin de semana. Especialmente en la recta final del campeonato donde, de las últimas seis jornadas como locales, los castellonenses han disputado un total de cinco bien en lunes o viernes.

Pese a las quejas de los aficionados, que no han dejado pasar la oportunidad de mostrar su malestar, el presidente Bob Voulgaris se mostró comprensivo con el horario en un post publicado en la red social X: "Entiendo que la afición no quiera nuestros partidos el viernes ni el lunes, pero todas estas quejas sobre este partido son injustificadas. Es un partido sin posibilidades de ascenso ni descenso entre los equipos que ocupan el puesto 17 y 18, uno de los cuales (nosotros) ascendió recientemente. No les sorprenderá que no le den prioridad", dijo

Voulgaris: "Las quejas sobre este partido están injustificadas. Algunos de ustedes disfrutarían apoyando a su equipo (y la vida en general) si no se despertaran todos los días y eligieran quejarse"

De la misma forma el canadiense al hilo de un comentario al respecto del estadista Guillermo Viciano, recomendó a los hinchas quejarse menos: " Esto no está dirigido a @GViciano pero algunos de ustedes disfrutarían apoyando a su equipo (y la vida en general) si no se despertaran todos los días y eligieran quejarse"