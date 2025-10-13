El Castellón suma y sigue con Pablo Hernández

La solidez del Castellón sigue vigente tras cuatro partidos con Pablo Hernández al frente. Y es que el domingo el conjunto de la Plana empató a cero en el campo del Eibar dejando buena imagen y mostrándose superior en muchas fases, especialmente en el primer tiempo.

La falta de efectividad arriba le impidió obtener una renta mayor, aunque las sensaciones fueron positivas. "Hemos hecho un muy buen partido, sobre todo en la primera parte, donde hemos tenido dos o tres ocasiones muy claras para adelantarnos. Pero hemos perdonado, no hemos sabido finalizar las oportunidades y en la segunda parte se ha igualado el partido. Hemos sido merecedores de llevarnos la victoria, pero me quedo con la sensación del equipo en un campo muy difícil", declaró Pablo Hernández al final del partido.

El equipo albinegro suma 10 puntos de 12 posibles tras el cambio de entrenador y afronta con confianza su regreso al SkyFi Castalia, donde este domingo le espera el Albacete.