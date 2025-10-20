CD CASTELLÓN

El Castellón sufre su primera derrota de la era Pablo Hernández

Los albinegros pierden por 0-1 en un partido en el que acabaron con nueve hombres

El Castellón no ha podido mantener su buena racha de resultados y ha caído por 0-1 ante el Albacete en un partido resuelto con un gol de Agus Medina a los cinco minutos.

Los albinegros pudieron encajar más tantos a la contra, pero también pudieron marcarlos, incluso tras quedarse en inferioridad numérica por expulsión de Ronaldo Pompeu (min. 57). Acabaron con nueve hombre tras ser expulsado Alberto Higinio en un lance en el que también recibió la roja directa el visitante Higinio.

También hubo polémica por una acción dentro del área en la primera parte en la que los orelluts reclamaron dos penaltis en la misma jugada: una mano de un defensor visitante y un agarrón a Alcázar.

