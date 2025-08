El CD Castellón roza cifras históricas de abonados

El CD Castellón sigue batiendo récords en su campaña de abonados. A falta de varios días para el cierre del plazo, el club ha alcanzado las 13.000 renovaciones y ha abierto el plazo para 700 nuevas altas, acercándose a cifras históricas de fidelidad. Los nuevos socios, que deben poseer el 'Carnet Albinegre' tienen hasta el próximo domingo 10 de agosto para hacerlo.

Vuelta al trabajo con dos partidos exigentes en el horizonte

En lo deportivo, el equipo ha regresado hoy a los entrenamientos tras disfrutar de un día de descanso. La plantilla afronta una semana intensa, con dos compromisos importantes en menos de 24 horas: el primero será este viernes ante el Levante y el segundo el sábado frente al Albacete.

Todo apunta a que veremos dos alineaciones distintas en ambos encuentros, y que varios jugadores comenzarán a acumular minutos disputando ya un partido completo.

Sin movimientos inmediatos en el mercado

En cuanto al mercado de fichajes, no se prevén salidas y refuerzos a corto plazo. Aunque de momento no hay movimientos inminentes, el club ya ha demostrado en otras ocasiones su capacidad para sorprender, por lo que no se descarta cualquier novedad.