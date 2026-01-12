CD CASTELLÓN

El Castellón resiste en Los Cármenes y suma un valioso punto ante el Granada

El equipo albinegro empata a cero y cierra la primera vuelta en puestos de play off

ondacero.es

Castellón |

El albinegro Ousmane Camara, en una acción del partido en Los Cármenes
El albinegro Ousmane Camara, en una acción del partido en Los Cármenes | LaLiga

El Castellón ha sumado un buen punto en su desplazamiento al campo del Granada después de empatar a cero en un partido en el que el meta albinegro Matthys evitó la derrota con cuatro grandes intervenciones.

No ha sido el mejor partido de los de Pablo Hernández, que se han visto superados en muchas fases por la intensidad del equipo de Pacheta. Pero el Castellón tuvo una buena opción de llevarse algo más de Los Cármenes tras marcar por medio de Camara en el segundo tiempo. El gol, concedido en primera instancia, fue finalmente anulado por el VAR por fuera de juego.

Con este resultado, el Castellón finaliza la primera vuelta con 35 puntos y se mantiene cuarto, en puestos de play off de ascenso y a solo tres puntos del líder, el Racing de Santander.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer