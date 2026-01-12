El Castellón resiste en Los Cármenes y suma un valioso punto ante el Granada

El Castellón ha sumado un buen punto en su desplazamiento al campo del Granada después de empatar a cero en un partido en el que el meta albinegro Matthys evitó la derrota con cuatro grandes intervenciones.

No ha sido el mejor partido de los de Pablo Hernández, que se han visto superados en muchas fases por la intensidad del equipo de Pacheta. Pero el Castellón tuvo una buena opción de llevarse algo más de Los Cármenes tras marcar por medio de Camara en el segundo tiempo. El gol, concedido en primera instancia, fue finalmente anulado por el VAR por fuera de juego.

Con este resultado, el Castellón finaliza la primera vuelta con 35 puntos y se mantiene cuarto, en puestos de play off de ascenso y a solo tres puntos del líder, el Racing de Santander.