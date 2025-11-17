El Castellón recupera la pegada y gana a la Real Sociedad B pese al susto final

El Castellón confirmó ante la Real Sociedad B su buen momento de juego con un triunfo por 5-4 que le sitúa entre los 10 primeros de la tabla de Segunda División.

El conjunto albinegro, que planteó un esquema muy ofensivo, recuperó la senda del gol gracias a una racha de diez minutos en el arranque del segundo tiempo en la que anotó en tres ocasiones.

El triunfo acabó siendo sufrido por el bajón mostrado en la recta final, cuando los de Pablo Hernández estuvieron a punto de desperdiciar una renta de 5-2 obtenida en el minuto 83.

El filial donostiarra marcó dos tantos cerca del final y dispuso de una ocasión clara para empatar en una de las últimas acciones del partido.

Mabil, Jakobsen, Suero, Calatrava y Douglas fueron los goleadores orelluts. Este último vio puerta por primera vez en once meses al transformar un penalti, lo que supuso su primer tanto desde la lesión de larga duración de la que regresó recientemente.