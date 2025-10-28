El Castellón quiere reencontrarse con el gol en La Copa

El CD Castellón llega a la Copa esta semana y lo hace con la intención de superar la primera ronda ante un equipo de inferior categoría como es el Antoniano. Y en una eliminatoria a partido único el acierto es fundamental. Es por ello que lo de Pablo Hernández deberán romper la mala dinámica cara al marco contrario en la que han entrado tras la últimas jornadas

El conjunto albinegro no ha logrado marcar gol en ninguno de los últimos tres encuentros, de los que perdió dos y en los que ha recibido dos goles para perder ambos por la mínima ante el Albacete (0-1) y Almería (1-0). Anteriormente empató sin goles en Ipurúa en su visita al Eibar. En las primeras ocho jornadas el equipo solo se quedó sin anotar en un partido, fue en la derrota del segundo compromiso liguero ante el Real Valladolid (0-1), pero entre las fechas 9 y 11 del campeonato, han sido tres los partidos sin ver portería los que lleva el conjunto entrenado por Pablo Hernández.

Los albinegros no celebran un tanto desde que Ousmane Camara marcara en el minuto 88 del partido ante el Sporting de Gijón el 3-1 en la victoria local de la jornada 8, por lo que suma ya 272 minutos sin marcar. Desde su regreso la pasada temporada a Segunda división, esta es la peor racha goleadora del Castellón que llegó a encadenar en la 2024-25 dos jornadas consecutivas sin marcar en tres ocasiones, pero nunca había estado tres sin hacerlo.