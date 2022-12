El Castellón quiere llegar líder a los turrones

En medio de la peor racha de resultados de la temporada, el equipo entrenado por Rubén Torrecilla quiere recuperarse de los últimos tropiezos haciéndose de nuevo fuerte en Castalia. Lo que era un fortín antes de la llegada del Numancia debe volver a serlo para que el conjunto de la capital de La Plana no depende de terceros para mantener su privilegiada posición en la tabla.

La mejor noticia para el equipo albinegro es la recuperación de futbolistas de la importancia de Dani Romera y Salva Ruiz, básicos en los esquemas de Rubén torrecilla como se encargó de dejar claro el técnico extremeño: "Estoy contento de recuperar jugadores como Salva Ruiz y Dani Romera. Alguno está para más minutos que otro, pero es muy importante poder ya contar con ellos y que puedan ayudar al equipo"

Un rival en crisis de resultados

Rubén Torrecilla | CD Castellón

El rival, la Real Sociedad, llega al choque tras cinco jornadas sin lograr la victoria. Resultados que no han impedido que el equipo de Sergio Francisco continúe cerca de los mejores. Fuera de las plazas de playoff está a tan sólo cuatro puntos de un liderato que ostentan los albinegros.

El técnico de los castellonenses ha advertido a la plantilla del potencial del rival que este fin de semana visita Castalia: "He he dicho a los jugadores durante toda la semana que tenemos uno de los rivales que más me gustan de esta liga. Son jugadores hechos y que se conocen entre ellos. Son complicados, con personalidad, que van bien por dentro y que se proyectan bien en ataque. Tienen diferentes sistemas porque son jugadores de alto nivel . Además están bien armados defensivamente. entre todos tenemos que apoyarnos para sacarlo y compitiendo al 150%"