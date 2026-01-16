El Castellón quiere dormir "de primera"

La de hoy pude ser una gran noche para el CD Castellón. Los albinegros buscarán la victoria ante el Leganés para confirmar su excelente estado de forma y, de paso, dar caza a los primeros de la tabla. Y es que, en caso de que los tres puntos se queden en Castalia, el equipo de la capital de La Plana igualará en puntos con el segundo clasificado (la UD Las Palmas) y el líder de la categoría: el Rácing de Santander.

Para ello el equipo entrenado por Pablo Hernández no puede fallar en Castalia, feudo que se está convirtiendo en un fortín desde la llegada del castellonense al banquillo. Y es que en "casa" han ganado sus cinco últimos choques sumando 15 goles a favor.

Con pocas novedades en la lista tras el adiós de Óscar Gil y Markanich, así como con la baja de Douglas tras confirmarse su lesión de larga duración, el técnico albinegro recupera en este choque a Lucas Alcázar, ausente en Granada por sanción. El lateral izquierdo apunta a recuperar un sitio en la titularidad en una alineación en la que tampoco se esperan excesivos cambios respecto a los últimos encuentros.

Enfrente no tendrán un rival sencillo que aspira a recuperarse en esta segunda vuelta y pelear por el playoff. El conjunto pepinero se ha impuesto de forma solvente sus dos últimos compromisos y por fin ha encontrado una línea ascendente con la llegada al banquillo de Igor Oca.