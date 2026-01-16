CD Castellón

El Castellón quiere dormir "de primera"

Los albinegros igualarán a puntos con el Racing y la UD Las Palmas si ganan esta noche al Leganés (20:30h) en Castalia

Pablo Hernández reconoce las salidas de Óscar Gil y Markanich

Víctor Franch

Castellón |

El Castellón quiere dormir "de primera"
El Castellón quiere dormir "de primera" | CD Castellón

La de hoy pude ser una gran noche para el CD Castellón. Los albinegros buscarán la victoria ante el Leganés para confirmar su excelente estado de forma y, de paso, dar caza a los primeros de la tabla. Y es que, en caso de que los tres puntos se queden en Castalia, el equipo de la capital de La Plana igualará en puntos con el segundo clasificado (la UD Las Palmas) y el líder de la categoría: el Rácing de Santander.

Para ello el equipo entrenado por Pablo Hernández no puede fallar en Castalia, feudo que se está convirtiendo en un fortín desde la llegada del castellonense al banquillo. Y es que en "casa" han ganado sus cinco últimos choques sumando 15 goles a favor.

Con pocas novedades en la lista tras el adiós de Óscar Gil y Markanich, así como con la baja de Douglas tras confirmarse su lesión de larga duración, el técnico albinegro recupera en este choque a Lucas Alcázar, ausente en Granada por sanción. El lateral izquierdo apunta a recuperar un sitio en la titularidad en una alineación en la que tampoco se esperan excesivos cambios respecto a los últimos encuentros.

Enfrente no tendrán un rival sencillo que aspira a recuperarse en esta segunda vuelta y pelear por el playoff. El conjunto pepinero se ha impuesto de forma solvente sus dos últimos compromisos y por fin ha encontrado una línea ascendente con la llegada al banquillo de Igor Oca.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer