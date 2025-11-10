El Castellón quiere confirmar su cambio de tendencia ante el Burgos

El Castellón visita al Burgos con el reto de frenar a un rival que ha ganado sus tres últimos partidos de Liga y asentarse en la zona tranquila de la clasificación.

El triunfo logrado in extremis ante el Málaga deber ser un punto de inflexión para un Castellón que llega reforzado anímicamente a su cita de El Plantío, lo que intentará aprovechar para llevarse un buen resultado en tierras castellanas.

Para este choque, Pablo Hernández no podrá contar con el sancionado Doué ni con los internacionales Cipenga y Camara. Estos últimos se perderán también el encuentro de la siguiente jornada, ante la Real Sociedad B.

Tampoco estará por lesión Serpeta, que sufrió una fractura de cráneo en la Copa del Rey, aunque se espera que en los próximos días pueda regresar a los entrenamientos.