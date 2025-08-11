CD Castellón: Una pretemporada para ilusionarse

Nadie duda de que la pretemporada se trata de un fase de preparación como su propio nombre indica. Y que de ella, sea para bien o para mal, no se pueden extraer grandes conclusiones. Pero, mucho más allá de los resultados que se cosechen y de que estos no influyan en ninguna tabla clasificatoria, las sensaciones que transmitan los equipos, sí que son importantes. Y en el caso del CD Castellón, estas invitan al optimismo.

Tras un verano de cambios importantes a nivel de caras nuevas en el plantel, el equipo de Johan Platt ha demostrado adaptarse a la filosofía del técnico neerlandés en un tiempo récord. De esta forma los de la capital de La Plana llegan a la semana del comienzo de la competición transmitiendo inmejorables sensaciones y con la imagen de que se ha asentado una idea de juego pese a las muchas incorporaciones.

Durante el fin de semana el Castellón sumó dos nuevas victorias para certificar una clasificación poco menos que inmaculada. El viernes derrotaron a todo un primera como el Levante mostrándose muy superiores a los granotas (0-2), mientras que 24 horas después hicieron los propio ante un rival de su liga como es el Albacete (0-1)

De esta forma cierran una preparación en la que, además de estos dos últimos partidos, derrotaron al Queens Park Rangers (6-0), al Valencia (1-2), al Al-Riyadh (0-2) perdieron con el Alavés (1-2) y empataron con el Southampton y el Huesca (1-1).

Tras descansar este lunes, el plantel regresa mañana al trabajo en la Ciudad Deportiva donde comenzaran a preparar el debut liguero del próximo sábado ante el Racing en el Sardinero de Santander. Una piedra de toque importante ante uno de los equipos que ha peleado por el ascenso de categoría en las últimas temporadas