El Castellón no pierde tiempo tras certificar la permanencia y rescinde el contrato de Jetro Willems

No han pasado ni 24 horas desde que el CD Castellón consiguiera la permanencia de forma matemática y el club que preside Bob Voulgaris ya ha anunciado su primera baja de cara a la próxima temporada su primera baja. Y no es otra que la del defensa Jetro Willems. El lateral neerlandés tenía contrato hasta el 30 de junio, pero rescinde con efecto inmediato, por lo que no estará en la plantilla castellonense para los dos últimos partidos de Liga.

Lo cierto es que quien fuera internacional con Países Bajos ya estaba fuera de los planes del técnico Johan Platt desde hace varias jornadas. Cabe recordar que la participación más reciente fue ante el CD Málaga, y eso fue ya el pasado 27 de abril. Desde entonces no entró en las dos últimas convocatorias del conjunto albinegro.

El jugador ha formado parte de la plantilla albinegra tan sólo esta temporada. Willems, que firmó el pasado mes agosto por una campaña con el Castellón tras estar a prueba en pretemporada, cierra su corta etapa en tierras de La Plana con 20 partidos disputados para un total de 955 minutos y un gol marcado.

No será la única baja del plantel con vistas a la próxima temporada con varias incógnitas a la vista que habrá que confirmar. Entre ellas el futuro en el banquillo albinegro a la espera de que Bob Voulgaris decida apostar o no por la continuidad de Plat en el banquillo