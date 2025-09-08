El Castellón se pierde lejos del Skyfi Castalia

El pasado 8 de febrero el CD Castellón derrotó al Racing de Ferrol en A Malata gracias a los goles de Naldo en propia puerta, Raúl Sánchez y Thomas van den Belt. Aquel día Gonzalo Crettaz detuvo un penalti, pero el VAR mandó repetir la pena máxima. En ella los gallegos recortaron diferencias pero no impidieron un inapelable triunfo albinegro. Hoy, 8 de septiembre, se cumplen siete meses desque aquel partido, último en que los albinegros lograron la victoria lejos de su feudo.

Desde entonces, y sumando la fase final de la pasada campaña y el inicio de la actual, los de la capital de La Plana enlazan diez encuentros consecutivos sin ganar a domicilio en Segunda división. Una racha que, lejos de mejorar, va a peor toda vez que los de Joan Plat han perdido sus últimas cinco comparecencias como visitantes.

Tras aquel partido en Ferrol a los castellonenses les esperaba un terrible calendario a domicilio en el que tuvieron que enfrentar duelos ante algunos equipos que acabaron ascendiendo a Primera . Tras empatar en el Nuevo Mirandilla de Cádiz sin goles (0-0), los albinegros cayeron en sus difíciles visitas a las canchas de Elche (3-1) y Levante (3-2). Posteriormente llegarían los empates frente a Cartagena (1-1) y Racing de Santander (1-1), últimos duelos a domicilio en los que el Castellón pudo mínimo puntuar.

Desde entonces los de Plata encadenan cinco derrotas en sus partidos de visita. Málaga (1-0), Mirandés (3-2), Granada (2-1) en la recta final de la pasada temporada y Santander (3-1) y el reciente en Córdoba (2-1) esta temporada. El próximo partido a domicilio será en León frente a la Cultural, recién ascendido esta temporada. Antes recibirán a otro debutante en Castalia como es el Ceuta.