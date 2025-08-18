CD Castellón: Un partido ya visto la pasada temporada

El CD Castellón no pudo comenzar la temporada con el resultado deseado al caer derrotado en Santander ante el Racing por tres tantos a uno. Pese a que la imagen ofrecida por los de la capital de La Plana no fue mala, y por momentos mostraron un buen fútbol, lo cierto es que el aficionado albinegro se marchó con la sensación de que el del Sardinero es un partido que ya vio en más de una ocasión la pasada temporada.

Para bien y para mal, el Castellón no varió las señas de identidad que mostró a lo largo del pasado ejercicio. Eso es un equipo valiente en ataque y dispuesto a llevar el peso del partido en cualquier escenario y ante cualquier rival. Pero de la misma forma con una efectividad baja para la producción ofensiva generada y con problemas para cerrar su puerta con errores defensivos decisivos.

El técnico Johan Platt dejaba claro que dichos errores defensivos fueron claves para la suerte final del encuentro: "Hemos regalado esos goles. Luego sí que es verdad que hemos tenido buenas ocasiones, pero no hemos sido efectivos para materializarlas, así que es algo en lo que tenemos que mejorar. Tenemos que mejorar, y lo haremos”, dijo.

Con todo hay que recordar que, pese a mantener su filosofía futbolística, el del Castellón es un grupo en construcción y con muchas caras nuevas que todavía deben acoplarse . Y que precisamente algunas de ellas , como Sienra o Brignani, son de futbolista que ocuparán el centro del zaga y que deberán ofrecer una mejora al equipo a medida que avance la temporada.