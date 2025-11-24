El Castellón da otro salto de calidad en Andorra

El Castellón ha confirmado su buena racha con una merecida victoria en el feudo del Andorra en un partido que encarriló muy pronto con un gol de Pablo Santiago y que sentenció en el segundo tiempo con los tantos de Alberto y Jakobsen.

El equipo albinegro fue muy superior a su rival y pudo obtener una renta mayor tras gozar de ocasiones claras en la recta final.

Con este resultado, los de Pablo Hernández suman cuatro jornadas consecutivas sin perder y dos ganando. Esto supone un salto en la clasificación, ya que les sitúa en puestos de play off a la espera de lo que haga el Valladolid en el partido que cierra la jornada de Segunda División, frente a la Real Sociedad B.

Las próximas citas del Castellón serán frente a rivales de arriba. Así, los albinegros recibirán este domingo a Las Palmas, tercero en la tabla, y visitan después al Deportivo, que es líder.