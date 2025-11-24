CD CASTELLÓN

El Castellón da otro salto de calidad en Andorra

El equipo albinegro se sitúa en la zona alta de la tabla con su segunda victoria consecutiva

Castellón |

Los jugadores del Castellón celebran su victoria en Andorra
Los jugadores del Castellón celebran su victoria en Andorra | LaLiga

El Castellón ha confirmado su buena racha con una merecida victoria en el feudo del Andorra en un partido que encarriló muy pronto con un gol de Pablo Santiago y que sentenció en el segundo tiempo con los tantos de Alberto y Jakobsen.

El equipo albinegro fue muy superior a su rival y pudo obtener una renta mayor tras gozar de ocasiones claras en la recta final.

Con este resultado, los de Pablo Hernández suman cuatro jornadas consecutivas sin perder y dos ganando. Esto supone un salto en la clasificación, ya que les sitúa en puestos de play off a la espera de lo que haga el Valladolid en el partido que cierra la jornada de Segunda División, frente a la Real Sociedad B.

Las próximas citas del Castellón serán frente a rivales de arriba. Así, los albinegros recibirán este domingo a Las Palmas, tercero en la tabla, y visitan después al Deportivo, que es líder.

