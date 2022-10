Un CD Castellón líder 2 años y medio después

Un solitario tanto de Dani Romera ( que inicialmente se le concedió a Manu Sánchez) en el minuto 67 de juego, fue suficiente para que los tres puntos, una semana más, se quedaran en Castalia. Pero pese a lo corto del marcador, lo cierto es que los albinegros mostraron su superioridad y se hicieron acreedores a la victoria durante los 90 minutos. El Castellón llevó el peso del partido desde el pitido inicial, con un dominio del balón y del juego que le permitió encerrar en su área al Amorebieta durante gran parte del duelo.

Pese a insistencia albinegra desde el principio , el gol dela victoria se tuvo que resistir hasta entrada la segunda mitad. El descanso no frenó el ímpetu de un Castellón que salió en tromba en la reanudación en busca de un gol que rompiera la resistencia del Amorebieta. Koné pudo lograr el objetivo tras recibir un envío por la izquierda de Fabricio, pero su remate se marchó desviado.

Romera pelea un balón | Villarreal CF

La insistencia del Castellón tuvo su recompensa en el ecuador de la segunda parte con el ansiado gol, marcado por Dani Romera. El delantero desvió un disparo de Manu Sánchez tras el lanzamiento de un córner, convirtiendo un gol que situaba a su equipo como líder provisional.

Cabe recordar que no alcanzaba la primera plaza desde que la pandemia del COVID obligara a suspender la competición en marzo de 2020. Entonces el Castellón terminaba primero y, posteriormente, conseguiría el ascenso en la promoción disputada en Málaga.

Torrecilla: "No me veía líder tan pronto"

Torrecilla dirige desde la banda | CD castellón

El entrenador albinegro, Rubén Torrecilla, admitió que no esperaba que su equipo pudiera ser líder en esta fase de competición. "No me veía líder a estar alturas porque hay muchos jugadores nuevos que se tienen que adaptar. La adaptación ha sido espectacular y eso es mérito de jugadores y cuerpo técnico. Lo que hay que hacer, más allá del liderato, es disfrutar del buen momento de juego del equipo y seguir compitiendo como lo estamos haciendo" dijo .

El próximo fin de semana los albinegros tendrán un partido de la máxima en cancha del Eldense, segundo clasificado con 19 puntos, a tan sólo uno de los albinegros.