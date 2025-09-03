CD Castellón: "El guiño de Voulgaris a Lucas Pérez"

El pasado lunes se cerró el mercado estival de fichajes para todos los equipos. También para el Castellón. Pero de todos es sabida la predisposición del conjunto albinegro, desde la llegada de Bob Voulgaris, para incorporar a jugadores libres fuera de este plazo. Y a tenor de las palabras del dirigente en la red social X (antes Twitter), estaría dispuesto a seguir dicha tónica para hacerse con los servicios de un clásico del futbol español como es Lucas Pérez.

No es la primera vez que el canadiense se expresa en términos similares cuando se refiere al delantero gallego. Pero en el día de ayer lo hizo de nuevo. Voulgaris, reconoció en redes sociales su admiración y no ocultó su interés por incorporarlo: "Soy un gran admirador de Lucas desde hace mucho tiempo. Seguro que tiene muchas opciones, pero tenemos una plaza libre y él sigue sin equipo", dijo tras responder a un aficionado albinegro. Previamente el dirigente había recuperado un tweet del 2024 en el que elogiaba a Lucas.

El delantero gallego de 36 años finalizó en junio su contrato en el PSV Eindhoven y no ha encontrado destino nuevo este verano, por lo que queda libre de fichar fuera de mercado. En las últimas temporadas se ha enfrentado al Castellón tanto en Segunda como en Primera RFEF

Defiende la venta de Gonzalo Pastor

Gonzalo Pastor con el Famalicao | Famalicao

De la misma forma defendió la gestión realizada por el club en la venta del joven Gonzalo Pastor, quien se ha marchado al Famalicao en este reciente mercado, tras ser cuestionada por otro aficionado: "Había cuatro centrocampistas por delante de él en la plantilla y no jugó ningún minuto. ¿Cuánto tiempo esperaban que jugara si hubiéramos fichado a otro centrocampista mucho más experimentado y pulido? El jugador no quería ir cedido a tercera división. Así que hicimos un traspaso con un 30% de una futura venta. Solo se puede priorizar el desarrollo para futuras ventas y, además, lograr el objetivo de ganar partidos. Lo hicimos el año pasado con Dai y Jozh y funcionó de maravilla. Si hubiera pensado que tendría una oportunidad similar aquí, habríamos apostado más", dijo.