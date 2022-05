CD Castellón: Sin gol no hay ascenso

El Castellón, que el 12 de marzo se encontraba en puestos de promoción tras vencer al Sabadell ha domicilio, ha dicho adiós a casi todas sus opciones en una fase de ocho partidos en la que tan solo ha marcado un gol. El equipo albinegro ha sido el peor realizador con diferencia en esa fase de competición, ya que los siguientes de la lista, San Fernando y Costa Brava, han visto puerta en cinco ocasiones. Esta falta de anotación le ha dado una cosecha de apenas cinco puntos de 24 posibles y le ha alejado de toda opción realista de jugar la fase de ascenso. Sus rivales directos, mientras tanto, están en dinámicas opuestas.





Así, el Linares ha sumado 14 puntos más que el Castellón en estos ocho partidos, mientras que Sabadell y Barcelona B han logrado 13 más. Los números globales de toda la temporada tampoco son mucho mejore. De esta forma tan sólo dos equipos (Costa Brava con 21 tantos y Real Betis B con 23) suman menos goles que los cosechados tras 35 jornadas por los de Sergi Escobar (33)

César Díaz pelea un balón | CD Castellón

Como clara muestra del poco poderío ofensivo de los castellonenses, ninguno de sus arietes destaca entre los mejores anotadores del grupo 2. Los siete goles de Mario Barco, mejor artillero de los de Castalia, no le sitúan ni entre los 20 mejores goleadores del su grupo. Uno de los arietes del CD Castellón, César Díaz, lamentaba la oportunidad perdida este pasado fin de semana por la falta de definición : "Era un partido que podía ser de play off. Tuvimos acercamientos pero no estuvimos finos para marcar y remontar. Hemos perdido la opción de engancharnos ahí arriba"