El Castellón expectante ante su rival Copero

LEER MÁS El Castellón se medirá a un primera y sueña con un "grande"

Tras la victoria ante el Oviedo (2-1) en la anterior ronda copera, el entorno del CD Castellón espera con máxima expectación el sorteo que tendrá lugar este martes por la mañana en el auditorio Luis Aragónes de la Ciudad del Fútbol de las Rozas, la sede de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), a partir de las 13.00 horas.

El sorteo consistirá en cinco bombos que emparejarán primero los equipos de la Supercopa con los de la categoría más inferior. Es decir, los dos equipos de Segunda RFEF (Arandina, Barbastro) se enfrentarán con Madrid, Barcelona, Atlético u Osasuna. De estos cuatro, los dos sobrantes se enfrentarán a dos conjuntos de Primera RFEF entre Málaga, Unionistas de Salamanca, Lugo o CD Castellón.

En caso de no ser un grande quien caiga en suerte, lo que está asegurado es un rival de Primera , algo que no sucede desde hace 15 años. Y es que el club de la capital de La Plana. no se enfrenta a un Primera en partido oficial desde la temporada 2008/09, cuando se cruzó con el Betis en dieciseisavos de final de Copa.

La eliminatoria tendrá lugar la primera semana del mes de enero y se jugará el fin de semana del 6 y 7. Antes, el día 3, los castellonenses jugarán liga en casa del Sanluqueño.