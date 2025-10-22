El Castellón espera hoy la decisión de Competición sobre Alberto y Ronaldo

El CD Castellón conocerá en el día de hoy la sanción que imponga el comité de competición a los dos futbolistas que vieron la roja le pasado de semana en el parido disputado ante el Albacete en Castalia. Es el caso de Alberto Jiménez y Ronaldo Pompeu, perjudicados en este caso por el nefasto arbitraje que tuvo que sufrir el conjunto albinegro en la última jornada liguera.

En el club de La Plana se da por echo que amos serán baja de cara al duelo de esta próxima jornada en cancha del Almería, si bien la preocupación estriba en que la sanción al brasileño sea superior a un partido en atención a la redacción de acta.

Los albinegros, que este miércoles han vuelto al trabajo, tratarán de rehacerse tras la primera derrota de la era Pablo Hernández en la banqueta. Y para ello buscarán la victoria en un complicado escenario como es Almería pero donde el año pasado firmaron un gran partido con una contundente victoria. Enfrente, en esta ocasión, estará Daijro Chirino, vendido meses atrás al cuadro andaluz por una cifra récord ene l club de La Plana: dos millones de euros