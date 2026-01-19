CD CASTELLÓN

El Castellón escala hasta su mejor posición en segunda división en 33 años

Los albinegros no estaban tan arriba desde la jornada 7 de la temporada 1992/93

Los jugadores del Castellón celebran la victoria obtenida ante el Leganés
Los jugadores del Castellón celebran la victoria obtenida ante el Leganés | Foto: LaLiga

El Castellón termina la jornada 22ª de la Liga Hypermotion con 38 puntos en el segundo puesto, su mejor posición en la clasificación de la división de plata del fútbol español desde octubre de 1992, cuando llegó a liderar la categoría.

La victoria del Castellón ante el Leganés (2-0) el viernes y las derrotas del Almería (1-2) y de Las Palmas (4-1), permiten a los orelluts situarse segundos, con los mismos puntos que Las Palmas pero con mejor coeficiente goleador, a solo 3 puntos del líder, el Racing de Santander.

Los castellonenses no estaban en una situación similar desde la jornada 7 de la temporada 1992/93 cuando lideró la clasificación con 11 puntos, igualado con Lleida y Racing de Santander. A partir de ahí el equipo perdió posiciones hasta despedir el campeonato en la décima posición.

Desde entonces, esta temporada es la que más próxima ve el CD Castellón de regresar a Primera división, categoría en la que no milita desde que descendió en el verano de 1991.

