El Castellón se encomienda a los goles de Jakobsen

Tras un inicio de temporada que no ha respondido a las expectativas en cuanto a resultados se refiere, el Castellón ha apostado fuerte por mejorar su prestaciones ofensivas. Y por ello no ha dudado a la hora de incorporar desde el fútbol sueco a al delantero Adam Jakobsen, danés de 26 años.

El futbolista nórdico de 26 años,y que firmó ayer hasta el 20230 con los "orelluts", llega procede del Brommapojkarna, club de la Primera División sueca en el que ha sido un habitual durante sus casi dos temporadas. Y pese a que sus cifras no son las de un consumado goleador, sí que son lo suficientemente buenas como para espera que sea capaz de ofrecer dicho rendimiento en Castalia

Cabe recordar que la prensa nórdica cifró la operación en más de 20 millones de coronas danesas. En euros equivale a 2,6 millones, cifra a priori demasiado elevada y que no ha confirmado e club de La Plana. No se descarta que el jugador pueda debutar este viernes en el partido que los albinegros jugarán en Córdoba. Junto a él podría hacerlo el italiano del italiano Di Nipoti, el otro refuerzo que el club de la capital de La Plana confirmó en el día de ayer.

Tras tres jornadas disputadas el equipo de Johan Plat tan sólo ha visto puerta en dos ocasiones en este inicio de temporada. Un balance corto para la producción ofensiva de un equipo que sigue apostando por un fútbol ofensivo y cuyas cifras le sitúan com uno de los peores anotadores del campeonato. Tan sólo la Cultural Leonesa y el Ceuta, con un gol cada equipo, han visto puerta en menos ocasiones que el Castellón.