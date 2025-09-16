El Castellón destituye a Johan Plat y coloca como técnico interino a Pablo Hernández

Johan Plat ya es pasado en el CD Castellón. El holandés ha sido destituido de su cargo como primer entrenador después de las malas sensaciones que dejó su equipo el pasado domingo en el empate a tres cosechado en el SkyFi Castalia frente al Ceuta.

El de Purmerend se marcha del conjunto albinegro tras no conocer la victoria en las cinco primeras jornadas y en su lugar entra Pablo Hernández como entrenador interino. El ex futbolista internacional dirigirá su primera sesión de trabajo con el primer equipo este miércoles y debutará en su banquillo el sábado, frente a la Cultural Leonesa.

Plat asumió el cargo de primer entrenador en enero de este año tras ser ayudante de Dick Schreuder, al que sustituyó tras el cese de éste en el inicio de la segunda vuelta. Logró salvar al equipo a tres jornadas del final y afrontó el reto de construir un equipo con muchos cambios para el curso actual.

Pero la inseguridad que ha mostrado el Castellón en defensa y la poca efectividad evidenciada en ataque han pasado factura a un equipo que ha sumado 2 puntos de 15 posibles.

En su última rueda de prensa, Plat reconoció que no sabía cómo corregir los errores defensivos del equipo, lo que evidenció su falta de soluciones.

El holandés deja el Castellón con un balance de 6 victorias, 8 empates y 10 derrotas en 24 partidos dirigidos.