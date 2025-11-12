El Castellón despega con Pablo Hernández

El CD Castellón pasa por el mejor momento de la temporada. El juego desplegado en Burgos, más allá de un empate que se quedó corto para los merecimientos de los albinegros, y los resultados cosechados desde el cambio de técnico, así lo atestiguan. Una situación deportiva que no es óbice para que el club no descarte un nuevo cambio de técnico el banquillo

Semanas atrás, y preguntado por su situación, Hernández afirmó que el club comunicaría en breve una decisión definitiva sobre su futuro. Pero la realidad es que ha pasado ya un mes desde entonces, y el presidente albinegro, Bob Voulgaris, no se ha pronunciado al respecto. Algo poco habitual especialmente en redes sociales, donde si solía dejar claras sus opiniones a principio de temporada

Lo cierto es que los números con Pablo Hernández rayan el sobresaliente, toda vez que el equipo ha corregido muchos de los males defensivos del inicio de la temporada. Tanto que desde su llegada, el Castellón presenta cifras de claro aspirante al ascenso.

Con el único borrón de la eliminación copera acumula 4 victorias, 2 empates y 2 derrotas. En tres de los partidos disputados el equipo de la capital de La Plana ha dejado su puerta y ha encajado sólo 5 goles a sus rivales. El Castellón firma 14 puntos de 24 posibles, en un periodo del que solamente es superado por Almería, Córdoba y Las Palmas. Los albinegros serían equipo de playoff y estarían a dos puntos del ascenso directo.