El Castellón confirma a Pablo Hernández

El Castellón ha confirmado la continuidad de Pablo Hernández en el primer equipo hasta final de temporada, poniendo fin al periodo de interinidad que estableció a su llegada como relevo de Johan Plat.

El club orellut ha premiado los buenos resultados obtenidos con el ex futbolista internacional en ocho partidos dirigidos, con un balance de cuatro victorias, dos empates y dos derrotas. Este registro permite al conjunto albinegro ser el cuarto mejor equipo de Segunda desde la llegada de Hernández.

"El CD Castellón transmite su satisfacción con el trabajo realizado por Pablo hasta ahora y confía en mantener esta línea de trabajo durante toda la temporada en Segunda División", ha indicado el club en su comunicado.

De esta forma, se pone fin a la incertidumbre en torno al futuro en el banquillo albinegro tras una provisionalidad que ha alcanzado los dos meses.

Durante ese tiempo, el Castellón llegó a negociar con al menos un entrenador. Así, el alemán Robert Klauss estuvo en su órbita pocos días después de la destitución de Plat, pero el club albinegro no logró alcanzar un acuerdo para su incorporación.