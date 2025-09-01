El Castellón confirma la llegada del italiano De Nipoti

El Castellón ha confirmado oficialmente la primera de las operaciones que se esperan en esta recta final de mercado que se presenta intensa en las oficinas del club albinegro. Y esta es la llegada de Tommaso De Nipoti (Udine, Italia, 23 de julio de 2003) en calidad de cedido por parte del Atalanta de Bérgamo

De Nipoti es un mediapunta formado en las categorías inferiores del conjunto de su ciudad natal, el Udinese y que terminó su etapa formativa en la Atalanta, conjunto del que llega en calidad de cedido.

El italiano lleva desde 2017 en el elenco de la ciudad de Bérgamo. Debutó en Serie A con el primer equipo de la Atalanta en enero de 2022 y en Europa League en diciembre de 2023. Con el filial disputó la pasada campaña 24 partidos, anotando dos goles y repartiendo nueve asistencias en Serie C.

El italiano apunta a no ser el último fichaje toda vez que en el día de ayer la prensa danesa apuntaba el nombre del delantero Adam Jakobsen como posible refuerzo por una cantidad récord: 1.8 millones de euros.