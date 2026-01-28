El Castellón cierra su portería por tercera jornada consecutiva

El Castellón ha acentuado su buen momento defensivo en el partido frente al Zaragoza al cerrar su portería por tercera jornada consecutiva. Los albinegros no solo no han recibido ningún gol en el Ibercaja Estadio, sino que han concedido pocas ocasiones a un rival que no ha disparado entre los tres palos.
En la jornada anterior, frente al Leganés, los orelluts tan solo concedieron una ocasión en el único remate de los pepineros, que sacó bajo palos Lucas Alcázar.
Esta solidez atrás ha sido una constante en un equipo que, cuando se ha visto agobiado por su adversario, ha encontrado en Matthys su vía de salvación, como ocurrió ante el Granada, donde el meta belga mantuvo su portería a cero gracias a sus paradas.
De esta forma, el Castellón se confirma con el equipo con mejor rendimiento defensivo de Segunda en las últimas jornadas y eso sin perder su esencia de atacar y buscar permanentemente la portería contraria.