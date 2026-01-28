CD CASTELLÓN

El Castellón cierra su portería por tercera jornada consecutiva

Los albinegros han concedido pocas ocasiones en sus dos últimos partidos

ondacero.es

Castellón |

Romain Matthys
Romain Matthys | LaLiga

El Castellón ha acentuado su buen momento defensivo en el partido frente al Zaragoza al cerrar su portería por tercera jornada consecutiva. Los albinegros no solo no han recibido ningún gol en el Ibercaja Estadio, sino que han concedido pocas ocasiones a un rival que no ha disparado entre los tres palos.

En la jornada anterior, frente al Leganés, los orelluts tan solo concedieron una ocasión en el único remate de los pepineros, que sacó bajo palos Lucas Alcázar.

Esta solidez atrás ha sido una constante en un equipo que, cuando se ha visto agobiado por su adversario, ha encontrado en Matthys su vía de salvación, como ocurrió ante el Granada, donde el meta belga mantuvo su portería a cero gracias a sus paradas.

De esta forma, el Castellón se confirma con el equipo con mejor rendimiento defensivo de Segunda en las últimas jornadas y eso sin perder su esencia de atacar y buscar permanentemente la portería contraria.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer