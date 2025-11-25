CD CASTELLÓN

El Castellón cierra la jornada en posición de play off

El equipo albinegro se sitúa en el pelotón cabecero tras sumar 10 de los 12 últimos puntos en juego

Castellón |

Los jugadores del Castellón celebran un gol con la afición desplazada a Andorra
Los jugadores del Castellón celebran un gol con la afición desplazada a Andorra | LaLiga

El Castellón ha concluido la jornada 15 de Segunda División en zona de promoción de ascenso gracias a su triunfo frente al Andorra y a la combinación de resultados en el resto de partidos, con derrota del Valladolid en el encuentro que cerraba la jornada.

El tropiezo de los pucelanos ante la Real Sociedad B ha permitido a los castellonenses conservar la sexta posición y confirmar su ascenso en la tabla clasificatoria. Así, en un mes, los orelluts han pasado de estar rozando los puestos de descenso a situarse en play off con una racha de 10 puntos de 12 posibles.

Ahora tendrán dos partidos seguidos frente a rivales de la zona alta. El próximo será ante Las Palmas, tercero, mientras que el siguiente será frente al Deportivo, actual líder.

