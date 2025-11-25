El Castellón cierra la jornada en posición de play off

El Castellón ha concluido la jornada 15 de Segunda División en zona de promoción de ascenso gracias a su triunfo frente al Andorra y a la combinación de resultados en el resto de partidos, con derrota del Valladolid en el encuentro que cerraba la jornada.

El tropiezo de los pucelanos ante la Real Sociedad B ha permitido a los castellonenses conservar la sexta posición y confirmar su ascenso en la tabla clasificatoria. Así, en un mes, los orelluts han pasado de estar rozando los puestos de descenso a situarse en play off con una racha de 10 puntos de 12 posibles.

Ahora tendrán dos partidos seguidos frente a rivales de la zona alta. El próximo será ante Las Palmas, tercero, mientras que el siguiente será frente al Deportivo, actual líder.