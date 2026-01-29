El Castellón cede a Serpeta al Unionistas

CD CASTELLÓN

El Castellón ha anunciado su cuarta baja en este mercado de invierno con la salida de Sergio Sanchis, conocido como Serpeta, que se marcha cedido al Unionistas de Salamanca.

El jugador valenciano buscará minutos en Primera RFEF después de haber tenido poco protagonismo tras su llegada a la capital de la Plana, el pasado verano.

En el conjunto orellut ha jugado tres partidos de Liga, todos como suplente, y uno de Copa. En el torneo copero gozó de su única titularidad, pero con la mala suerte de tener que retirarse por lesión con apenas cinco minutos disputados.

Desde entonces, Serpeta no ha vuelto a gozar de minutos con los orelluts.

La baja del extremo se suma a las de Kanneth Mamah, Nick Markanich y Óscar Gil.

