El Castellón busca la vencida a la cuarta

Tras las derrotas ante Racing de Santander (3-1), Real Valladolid (0-1) y el empate ante el Zaragoza (1-1), el CD Castellón tratará de estrenar su casillero de victorias esta noche (21.30h) en Córdoba. Todavía sin el agobio de la presión clasificatoria con sólo tres jornadas disputadas, pero sabedores de que es mejor no comenzar la liga a remolque, ganar en el Bahrain Victorious Nuevo Arcángel de Córdoba no cabe duda de que daría tranquilidad

La expedición albinegra, que viajó en el día de ayer, lo hizo con la gran novedad de los dos últimos fichajes: el centrocampista Tommaso De Nipoti y el delantero Adam Jakobsen. En el caso de este último , no se descarta que pueda tener minutos tras las palabras de Joan Plat: "Son atacantes, pueden marcar y ser muy creativos. Ambos pueden participar en Córdoba porque han jugado en las últimas semanas y están listos para jugar. Adam es un delantero que puede marcar goles y asistir, es muy completo"

La pasada temporada el partido arrojó un empate de ingrato recuerdo para los albinegros que empataron a dos tantos tras ver como perdían la ventaja de dos goles con la que llegaron al descanso. Hace dos campañas cayeron por dos tantos a cero en el mismo escenario y en Primera Federación

Matthys y Ronaldo siguen fuera

En el apartado negativo quien sigue fuera de la lista es Ronaldo Pompeu, quien todavía no ha debutado en el Castellón. El brasileño lleva diez días entrenando tras recuperarse de una lesión en el sóleo y, según Platt, le falta poco para debutar. También es baja Romain Matthys, que se recupera de una lesión de cadera que le obligará a estar parado varias semanas más.

Como anécdota el Castellón ha anunciado hoy mediante sus redes sociales que esta noche estrenará el tercer equipaje de esta temporada