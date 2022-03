El Castellón busca la cuarta seguida en Magdalena

Los albinegros, tras encadenar una buena racha en las últimas semanas, llegan en uno de los mejores momentos de la temporada al duelo en Castalia. La victoria en Sabadell, además de la importancia del resultado, dejó unas inmejorables sensaciones futbolísticas por momentos del conjunto de La Plana. Sensaciones que tratarán de repetir ante un cuadro andaluz que llega con ciertos agobios en la tabla clasificatoria.

Escobar: "Hay que hacerse fuerte en Castalia"

El CD Castellón pone sus esperanzas en manos de Escobar | Onda Cero

El técnico Sergi Escobar se refirió al encuentro y la importancia de hacerse fuertes como locales. Un "factor castalia" que podría verse resentido al coincidir el horario del partido con el Pregó de las fiestas fundacionales. “Hay que dar continuidad a lo que hicimos contra el Real Madrid Castilla porque si lo hacemos bien en Castalia se reforzarán nuestras posibilidades de entrar en play off, pero fuera de casa también es importante sumar. Todos los partidos de aquí a final de temporada serán importantes”, recordó.

De la misma forma el técnico albinegro también se ha pronunciado sobre la decisión de la Federación de celebrar la fase de ascenso en Galicia. “El play off aún lo veo lejos porque quedan muchas guerras y batallas, pero de jugarlo me habría gustado poder disfrutarlo en Castalia, como hace cuatro años. Una sede única hace que se pierda el encanto. Pero hay que aceptarlo y si estamos ahí, sé que no estaremos solos porque la afición siempre acompaña al equipo",