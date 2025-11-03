El Castellón apela a la heroica

El Castellón ha tirado de orgullo para levantar ante el Málaga un partido que se le puso cuesta arriba con un polémico gol de penalti encajado a media hora del final.

Los albinegros se sobrepusieron a la discutida decisión de Arcediano Monescillo de señalar penalti en una acción de supuesta mano dentro del área albinegra que el colegiado indicó a instancias del VAR, para lograr, en un arreón final de ensueño, voltear el partido con los tantos de Camara y Doué en tiempo de prolongación.

El Castellón no ha ofrecido su mejor versión, pero ha encontrado la forma de obtener una victoria muy necesaria tras tres jornadas de Liga sin ganar y una inesperada eliminación copera ante un rival de Segunda RFEF. Además, los de Pablo Hernández han roto una sequía de 542 minutos sin marcar.

Su próximo encuentro será frente al Burgos, el lunes 10 de noviembre.