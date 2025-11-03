CD CASTELLÓN

El Castellón apela a la heroica

El equipo albinegro remonta un 0-1 ante el Málaga con dos goles en el descuento

ondacero.es

Castellón |

Marc-Olivier Doué, tras marcar el gol de la victoria del Castellón frente al Málaga
Marc-Olivier Doué, tras marcar el gol de la victoria del Castellón frente al Málaga | LaLiga

El Castellón ha tirado de orgullo para levantar ante el Málaga un partido que se le puso cuesta arriba con un polémico gol de penalti encajado a media hora del final.

Los albinegros se sobrepusieron a la discutida decisión de Arcediano Monescillo de señalar penalti en una acción de supuesta mano dentro del área albinegra que el colegiado indicó a instancias del VAR, para lograr, en un arreón final de ensueño, voltear el partido con los tantos de Camara y Doué en tiempo de prolongación.

El Castellón no ha ofrecido su mejor versión, pero ha encontrado la forma de obtener una victoria muy necesaria tras tres jornadas de Liga sin ganar y una inesperada eliminación copera ante un rival de Segunda RFEF. Además, los de Pablo Hernández han roto una sequía de 542 minutos sin marcar.

Su próximo encuentro será frente al Burgos, el lunes 10 de noviembre.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer