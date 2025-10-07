El Castellón anunciará en breve su decisión definitiva sobre el banquillo

La decisión definitiva respecto de quien será el dueño del banquillo del CD Castellón de forma definitiva no se hará esperar por parte del club de La Plana. Y es que en los próximos días la entidad que preside Bob Voulgaris anunciará quien toma las riendas del banquillo del club de La Plana hasta final de temporada. Y ,salvo sorpresa, todo hace indicar que este será el actual inquilino, Pablo Hernández.

“Estoy seguro que en los próximos días el club dirá algo, que es al final el que tiene que tomar la decisión. Ya lo dije, soy un empleado del club, estoy en el club de mi corazón y sea cual sea la decisión, yo encantado”, dijo el exfutbolista en el acto de apertura del curso de entrenadores del Comité de Entrenadores de la Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana.

De esta forma todo hace indicar que la entidad se pronunciará antes del partido de este próximo fin de semana que los albinegros disputarán en Eibar y que ya prepara bajo la batuta del propio Pablo Hernández. Y la realidad es que la reacción del equipo desde la llegada del castellonense, con tres victorias consecutivas e inmejorables sensaciones futbolísticas, es una realidad innegable.

Pablo Hernández , pese a las expectativas generadas tras esta racha, apuesta por la prudencia dada la igualdad en la categoría: "“En esta categoría cualquier equipo puede ganar cualquiera. Ahora hemos ganado tres partidos seguidos, pero sin mirar la clasificación porque te ves a dos puntos del playoff, pero también te ves sólo a tres del descenso. Es muy pronto, es una liga muy larga a estas alturas. Creo que no es bueno tampoco ir mirando mucho la clasificación, simplemente centrarse partido a partido, intentar que las dinámicas positivas como la que estamos ahora duren lo máximo posible”.