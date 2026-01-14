Castellón: Antes de entrar, dejen salir

A falta de dos semanas para que se cierre el mercado de fichajes, el CD Castellón no cierra la puerta a movimientos de de su plantel tanto de entrada como de salida. Aunque para que se den los primeros antes deberán realizarse los segundos habida cuenta de las exigencias de la liga en materia de límite salarial de plantilla.

El propio Pablo Hernández ya dejaba entrever durante su comparecencia de la pasada semana que durante esta esperaba ya noticias al respecto, si bien estas todavía no se han producido. En la puerta de salida están los nombres de todos aquellos jugadores cuya participación ha sido menor como opciones más claras para abandonar la nave albinegra.

Nombres como el Óscar Gil, pretendido por equipos como el Murcia y cuyo papel este año ha pasado a ser residual tras la llegada de refuerzos a la defensa albinegra, suena con fuerza en las últimas semanas. Otros como Serpeta, Tincho, De Nipoti o Markanich, tampoco han contado demasiado esta temporada, y el cambio de técnico no ha servido para variar sus situación.

En esta terna de posible salidas no hay que olvidar el nombre de Douglas Aurelio, quien desde su regreso no está entrando en los planes de Pablo Hernández. El brasileño ha quedo incluso fuera de las últimas convocatorias. No sería descabellado que el club buscase una salida en forma de cesión para que recupera la forma con los minutos que de momento no tiene en Castalia.