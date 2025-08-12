El Castellón agita su banda izquierda

Poco más de dos horas son las han transcurrido desde que el Castellón ha oficializado la salida de Jozhua en dirección al Rayo y ha anunciado el fichaje de Martín Conde Gómez "Tincho". El futbolista llega traspasado por el Celta en una operación en la que los albinegros pagan 300.000 euros al conjunto gallego. El jugador, de 22 años, ya había sonado durante el verano y firma por cuatro temporadas con la entidad de la capital de La Plana.

La mañana ha arrancado en Castellón con la oficialidad de una noticia que en el día de ayer desvelara la prensa neerlandesa como es la salida del joven Jozhua Vertrouwd en dirección al Rayo. El joven defensa firma por el equipo de la franja las próximas cinco temporadas a cambio de 1,5 millones de euros, con variables que pueden incrementar esa cifra hasta los dos millones. La fórmula acordada es una cesión con opción de compra obligatoria. Un porcentaje del traspaso se lo llevará el Utrecht, club del que llegó a la capital de la Plana.

El defensa, que llegó al Castellón hace dos temporadas con tan sólo 19 años, disputó 35 encuentros y casi 3000 minutos durante la pasada campaña, anotando, además, un gol ante el Dépor. Futbolista con capcidad de creciemiento, dejará un redito económico como esta temporada lo han hecho Chirino o Raúl Sánchez

Apuestan por Tincho

La marcha de Jozhua ha propiciado la llegada de Tincho, quien será uno de los muchos debutantes de la plantilla del Castellón en Segunda . Considerado uno de los grandes valores de la cantera del Celta, el nuevo futbolista del Castellón ha jugado 83 partidos en el Celta B, con seis goles anotados. Su salto de calidad en este equipo llegó la pasada temporada, en la que participó en 36 encuentros y firmó cuatro tantos y dos asistencias.

En el conjunto albinegro competirá con Salva Ruiz y Lucas Alcázar como laterales zurdos. Se trata de un futbolista de perfil ofensivo , diferente por tanto a Jozhua, y podría jugar más adelantado. Con Tincho son 13 las caras nuevas del Castellón ya confirmadas para esta temporada.