Castalia quiere impulsar a la sub-21 hacia el Europeo

Castalia será una vez más la casa de la selección sub-21 al acoger el partido internacional que esta tarde (18:30h) medirá al combinado nacional con la selección finlandesa de su categoría. El partido correspondiente a la tercera jornada de la fase de clasificación para el Europeo de la categoría de 2027, servirá para que ambos conjuntos se jueguen el liderato del grupo A, que da la clasificación directa, tras haber sumado por victorias sus dos primeros encuentros.

El combinado que dirige David Gordo afronta este duelo con muy buenas sensaciones tras la gran imagen ofrecida el pasado viernes en el Pedro Escartín de Guadalajara donde goleó a Noruega por 4-1, en un partido en el que el seleccionador pudo hacer pruebas y permitió el debut de varios jugadores.

En principio, el seleccionador español cuenta con todos sus efectivos disponibles y es de prever que en su once inicial cuente con muchos de los jugadores que no fueron titulares en el amistoso ante Noruega. Ambas selecciones se han enfrentado en esta categoría en un total de tres ocasiones , con dos victorias para España y un empate, con cuatro goles a favor del combinado español y uno en contra.

Elogios al CD Castellón

El seleccionador, David Gordo, no dudó en a previa en elogiar al CD Castellón toda vez que espera que se repita en el estadio el ambiente que habitualmente se respira en Liga: “El Castellón es un equipo que me gusta, me gusta verle jugar, ya que practica buen fútbol y, además, se genera un ambiente muy bueno. Me gustaría que ahora fuese algo parecido”, comentó en su comparecencia ante los medios.

De la misma forma definió castalia como un estadio con "solera": "El SkyFi Castalia es un estadio con solera donde a todos les gusta venir, por lo que estamos contentos de estar aquí. Da gusto venir. Se nota que el Castellón es un club serio, que está trabajando bien y que quiere crecer” afirmó.