Castalia: Un fortín para recibir a un ex primera

El CD Castellón buscará este próximo viernes (21:30h) la primera victoria de la temporada. Y para ello se aferra a que Castalia siga siendo el valladar inexpugnable que fue durante la segunda parte de la pasada temporada y donde no conoce la derrota desde el pasado mes de febrero.

En el fortín albinegro no gana ningún equipo que no sea el Castellón desde que el pasado 2 de febrero (hace más de medio año) lo hiciera el Huesca por 0-1. Y es que desde entonces los albinegros acumulan cinco contundentes victorias ante el Eibar (2-0), Burgos (2-1), Almería (4-1), Sporting de Gijón (4-3) y al Zaragoza (4-1), amén de tres empates ante el Deportivo (2-2), Albacete (2-2) y Eldense (1-1).

De esta forma buscará una victoria que, pese a ello, no se presenta sencilla ante un ex primera que comenzó la temporada pletórico. Y es que el Valladolid arrancó la liga con una clara goleada por tres tantos a cero ante el Ceuta por tres tantos a cero. Los albinegros afrontarán el duelo con la importante ausencia del defensa Alberto Jiménez, quien vio la cartulina roja ante el Racing el pasado fin de semana.