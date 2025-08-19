CD Castellón

Castalia: Un fortín para recibir a un ex primera

El Castellón debuta en casa, donde no pierde desde febrero, ante el Valladolid

CD Castellón: Un partido ya visto la pasada temporada

ondacero.es

Castellón |

Castalia: Un fortín para recibir a un ex primera
Castalia: Un fortín para recibir a un ex primera | CD Castellón

El CD Castellón buscará este próximo viernes (21:30h) la primera victoria de la temporada. Y para ello se aferra a que Castalia siga siendo el valladar inexpugnable que fue durante la segunda parte de la pasada temporada y donde no conoce la derrota desde el pasado mes de febrero.

En el fortín albinegro no gana ningún equipo que no sea el Castellón desde que el pasado 2 de febrero (hace más de medio año) lo hiciera el Huesca por 0-1. Y es que desde entonces los albinegros acumulan cinco contundentes victorias ante el Eibar (2-0), Burgos (2-1), Almería (4-1), Sporting de Gijón (4-3) y al Zaragoza (4-1), amén de tres empates ante el Deportivo (2-2), Albacete (2-2) y Eldense (1-1).

De esta forma buscará una victoria que, pese a ello, no se presenta sencilla ante un ex primera que comenzó la temporada pletórico. Y es que el Valladolid arrancó la liga con una clara goleada por tres tantos a cero ante el Ceuta por tres tantos a cero. Los albinegros afrontarán el duelo con la importante ausencia del defensa Alberto Jiménez, quien vio la cartulina roja ante el Racing el pasado fin de semana.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer